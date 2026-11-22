i Tallulah steht Papa Bruce Willis bei. Instagram Bewegender Moment Hand in Hand! Tochter teilt seltene Aufnahme von Willis Ein Foto auf Instagram zeigt Bruce Willis und Tochter Tallulah ganz vertraut. Gerade angesichts seiner Erkrankung ist der Moment besonders berührend. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein stiller Augenblick sagt manchmal mehr als tausend Worte: Tallulah Willis hat auf Instagram einen besonders innigen Schnappschuss mit ihrem Vater Bruce veröffentlicht.

Auf einer Schaukel auf der Veranda sitzen die beiden dicht nebeneinander, ihre Hände fest ineinander verschränkt. Die 32-Jährige hat ihren Arm liebevoll um den 71-jährigen Schauspieler gelegt. Im Hintergrund ist üppiges Grün zu sehen. Ein Familienmoment, der vor allem vor dem Hintergrund von Bruces Gesundheitszustand berührt. Die Familie steht ihm liebevoll zur Seite.

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Schwer krank

Beim Hollywood-Star wurde vor einigen Jahren eine frontotemporale Demenz (FTD) diagnostiziert. Die fortschreitende Erkrankung des Nervensystems kann unter anderem Sprache, Verhalten und Bewegungsabläufe beeinträchtigen.

Wie schwer die Situation für die Familie ist, wurde bereits 2023 deutlich. Nach längerer Ungewissheit machten Bruces Angehörige damals öffentlich, was hinter den zuvor bekannt gewordenen Sprachproblemen steckt.

Ihre damaligen Worte: "Auch wenn dies schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben."