i Mickie Krause liefert in einer Doku Ballermann-Einblicke. ARD Ballermann hat sich verändert Mickie Krause: "Heute können 99% nicht mehr singen" Mickie Krause blickt in einer neuen Doku auf seine Karriere. Dabei spricht er offen über seine Krankheit und den Wandel am Ballermann. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mickie Krause kennt den Ballermann wie kaum ein anderer. In der ARD-Doku "Ballermann Sessions & Stories" blickt der Sänger auf seine ungewöhnliche Karriere zurück und spart auch nicht mit Kritik an der Branche. Bereits mit 16 wollte er Rockstar werden, 1998 stand er erstmals im "RIU Palace" auf der Bühne. Damals war er 28 Jahre alt.

Dass er einmal zu einer festen Größe der Szene werden würde, hätte er selbst nicht gedacht: "Ich war mir für nichts zu schade." Heute bezeichnet er sich als "altes Museum" und den Ballermann als "Epizentrum der guten Laune". Auch die Entwicklung der Branche hat er miterlebt: "Früher ist man nicht nach Mallorca geflogen, um hier Geld zu verdienen – früher war Mallorca eine Promotion-Plattform." Die Insel sei damals vor allem dazu da gewesen, Musik in Deutschland bekannt zu machen.

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Veränderung

Nach seiner Blasenkrebs-Diagnose 2022 möchte Krause beruflich kürzertreten. "Ich möchte nicht so weitermachen, wie in den letzten 25 Jahren", erklärt er. Ab seinem 60. Geburtstag 2030 will er weniger in Deutschland auftreten und die Welt bereisen: "Weil ich immer nur arbeiten war."

Auch von seinem Hit "10 nackte Friseusen" distanziert er sich heute: "Weil ich mich nicht mehr mit diesem Text in der heutigen Form wohlfühle", sagt er, "auch wenn ich ihm die Karriere zu verdanken habe." Kritisch sieht er zudem, dass bei manchen Ballermann-Stars heute weniger das musikalische Können zählt.

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"Früher war es halt eben so, wenn hier Leute aufgetreten sind, dann konnten die eben zu 99 Prozent auch singen. Heute ist es so, dass sie es zu 99 Prozent nicht mehr singen können", geht er mit Kollegen hart ins Gericht.

Immer mehr Trash-Stars aus dem TV würden sich am Ballermann behaupten wollen. Musikalisches Talent würden aber nicht viele mitbringen. Reality-Stars hätten zwar ihre Berechtigung, er selbst setze aber lieber auf echtes Bühnenhandwerk: "Ich bin Gott sei dank jemand, der hier von der Pike auf alles gelernt hat." An seiner Leidenschaft hat sich nichts geändert: "Ich brenne immer noch für die Bühne."