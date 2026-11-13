i Roland Kaiser Reuters Sängerin enthüllt In Roland Kaisers Badewanne "war mächtig was los" Roland Kaiser und Tina York verbindet eine ganz besondere Vergangenheit. Jetzt verrät die Sängerin pikante Details aus seinem Privatleben. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Roland Kaiser (74) ist nicht nur für seine romantischen Schlagerhits bekannt, sondern verdrehte über Jahrzehnte auch zahlreichen Frauen den Kopf.

Doch was sich einst hinter den verschlossenen Türen seines Hauses abspielte, dürfte selbst eingefleischte Fans überraschen. Schlagerkollegin Tina York (72) plaudert jetzt aus dem Nähkästchen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Tina York zog bei Roland Kaiser ein

Die beiden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Wie eng ihr Verhältnis tatsächlich war, verrät York nun im Gespräch mit "Freizeit Heute". Nach der Trennung von seiner damaligen Ehefrau Christina öffnete Kaiser der Sängerin sogar sein Zuhause.

"Als er sich von seiner Frau Christina scheiden ließ, zog ich in sein Haus ein", erinnert sich die 72-Jährige. Besonders ein luxuriöses Detail der Einrichtung ist ihr bis heute im Gedächtnis geblieben: Kaisers riesige Badewanne aus rosafarbenem Marmor.

In genau dieser hatte sich der Schlagerstar einst mit Goldkettchen ablichten lassen. Doch auch York wusste das außergewöhnliche Badezimmer zu schätzen.

"Ich habe es mir immer gut gehen lassen in der Badewanne. Die war beleuchtet von innen. Da war immer mächtig was los in der Wanne", erzählt die Sängerin. Allerdings stellt sie klar, dass sie dort lediglich Musik gehört habe.

"Seine Frau fand das nicht lustig"

Wer nun eine heimliche Romanze zwischen den beiden Schlagerstars vermutet, liegt allerdings falsch. York betont, dass zwischen ihr und Kaiser nie mehr als Freundschaft gewesen sei. Schließlich sei er sogar ihr Trauzeuge gewesen.

Eine andere Erinnerung sorgt allerdings für Schmunzeln. Kaiser habe sie regelmäßig von unterwegs angerufen und sich für den Abend Spaghetti Bolognese gewünscht. Sehr zum Ärger seiner damaligen Ehefrau, die den Sänger auf Diät gesetzt hatte.

Für einen anderen Schlagerstar schwärmte York hingegen tatsächlich: den 2017 verstorbenen Chris Roberts. Um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, griff sie sogar zu einem ungewöhnlichen Trick. Einmal habe sie hinter der Bühne absichtlich einen Schwächeanfall vorgetäuscht, damit er sie in die Garderobe trug.