i Mario Steffen IMAGO/Lindenthaler Er war plötzlich weg "Dunkelste Wochen" – Krebs-Diagnose bei Schlagerstar Wochenlang war es still um Schlagersänger Mario Steffen. Jetzt verrät der 50-Jährige den erschütternden Grund für seinen Rückzug. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Mario Steffen! Der deutsche Schlagersänger, der seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne steht, hat eine schwere gesundheitliche Krise hinter sich. Nachdem er im Oktober überraschend mehrere Auftritte abgesagt hatte, macht er nun öffentlich, was tatsächlich hinter seiner Auszeit steckte: Krebs.

Auf Facebook wendet sich der 50-Jährige mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans. "Hinter mir liegen sechs Wochen, die wohl zu den dunkelsten und emotionalsten meines bisherigen Lebens gehören", schreibt Steffen.

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Bei ihm wurde ein bösartiger Blasentumor diagnostiziert. Eine Nachricht, die sein Leben schlagartig auf den Kopf stellte.

"Sechs Wochen voller Angst"

In seinem Beitrag beschreibt der Musiker, wie sehr ihn die Diagnose belastete. Plötzlich standen nicht mehr Konzerte, Musik und Auftritte im Mittelpunkt, sondern die Sorge um seine Gesundheit.

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"Sechs Wochen voller Angst, Unsicherheit, Sorgen", erinnert sich Steffen an die schwere Zeit. Er habe vieles hinterfragt und sich vor allem eines gewünscht: wieder gesund zu werden.

Bereits Mitte Oktober hatte der Sänger angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegen zu müssen. Was ihm tatsächlich fehlte, behielt er zunächst für sich. Wenig später folgte die Nachricht, dass er eine Operation überstanden habe.

Nun erklärt er erstmals, wie ernst die Situation tatsächlich war.

Arzt überbringt erlösende Nachricht

Nach dem Eingriff durfte Mario Steffen endlich aufatmen. Die Operation verlief erfolgreich, und sein behandelnder Urologe überbrachte ihm eine Nachricht, auf die er wochenlang gehofft hatte.

"Hervorragend, Sie sind geheilt!", habe ihm der Arzt mitgeteilt.

Für den Schlagersänger fiel damit eine gewaltige Last ab. Zwar muss er sich weiterhin regelmäßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen, doch aktuell überwiegt bei ihm vor allem die Dankbarkeit.

Schlagerstar appelliert an seine Fans

Seine Erfahrung möchte Steffen nun nutzen, um andere Menschen wachzurütteln. "Bitte nehmt die Krebsvorsorge ernst! Schiebt Untersuchungen nicht auf", appelliert er eindringlich.

Er wolle mit seiner Geschichte keine Angst verbreiten, sondern Mut machen. Gleichzeitig bedankt er sich bei allen Menschen, die ihn während der vergangenen Wochen unterstützt haben.

Auch beruflich blickt der 50-Jährige wieder nach vorne. Schon ab Mitte Dezember möchte er auf die Bühne zurückkehren und gemeinsam mit seinen Fans wieder unbeschwerte Schlagermomente erleben.