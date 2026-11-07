i ? Nach 20 Jahren Schlagerstar verliebt – bei Jenny hat’s "Zoom" gemacht Nach fast 20 Jahren Freundschaft hat es doch noch gefunkt: Schlagersängerin Jenny van Bree ist frisch verliebt und zeigt erstmals ihren neuen Partner. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht die Liebe mehrere Anläufe. Schlagersängerin Jenny van Bree ist wieder glücklich vergeben.

"Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert... es hat einfach 'Zoom' gemacht", so die 36-Jährige im "Heute"-Talk. Ihr neuer Freund ist kein Unbekannter.

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Ihr neuer Partner ist Alexander aus Ahrensburg bei Hamburg. Kennengelernt haben sie sich, als Jenny 16 Jahre alt war. Über gemeinsame Mittelalter-Veranstaltungen und Live-Rollenspiele, kurz LARP, landeten sie in derselben Clique. Sie verbrachten viel Zeit miteinander und feierten gemeinsame Geburtstage. Gefunkt hatte es damals aber nicht.

Beide gingen im Laufe der Jahre andere Wege und führten eigene Beziehungen. Rund zehn Jahre lang sahen sie sich nicht persönlich, über soziale Medien blieb ein loser Kontakt bestehen.

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Posting brachte beide wieder zusammen

Ausgerechnet ein Beitrag über Jennys jüngste Datingphase brachte Bewegung in die alte Freundschaft. Alexander, der inzwischen als Physiotherapeut, Masseur und Informatiker arbeitet, erzählte ihr, dass er seit drei Jahren Single sei und auf die richtige Frau warte. Aus ersten Nachrichten wurde schließlich ein Treffen – und plötzlich waren da Gefühle.

"Wir haben die heutigen Versionen voneinander kennengelernt und festgestellt, dass wir im Kern immer noch die beiden von früher sind – nur reifer und mit einem viel klareren Bild davon, was wir uns vom Leben und einer Beziehung wünschen", erzählt Jenny.

Das neue Glück kommt nach einer schwierigen Zeit. Gescheiterte Beziehungen, eine Fehlgeburt zu Jahresbeginn und weitere persönliche Schicksalsschläge hatten die Sängerin belastet. Gleichzeitig wagte sie beruflich einen Neustart.

Nach sieben Jahren gemeinsamer Labelarbeit mit einem früheren Partner gründete sie im Sommer ihre eigene Plattenfirma Eden Amar Records. Die ersten Veröffentlichungen stehen bevor.

Als Produzentin und Songwriterin sei sie für die kommenden drei Monate bereits ausgebucht.

Alex sah Jenny bereits auf der Bühne

Alexander bekam inzwischen einen ersten Eindruck vom Leben an der Seite einer Schlagersängerin. Beim Oktoberfest in Jennys Wohnort Zierzow bei Schwerin begleitete er sie zu ihrem Auftritt. Ihre alte gemeinsame Leidenschaft für Mittelalter und LARP verbindet die beiden bis heute.

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Nach einem gemeinsamen Halloween-Wochenende stand schließlich fest: Aus der langjährigen Freundschaft ist Liebe geworden.

"Wir haben beide gemerkt, dass wir dasselbe wollen: ein ruhiges, harmonisches und liebevolles gemeinsames Leben. Wir sind total verliebt und haben beide das Gefühl, endlich angekommen zu sein."