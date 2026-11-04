i Maite Kelly und Kerstin Ott IMAGO/Imagepool Schlager-Zoff "Dumme Sau!" Kerstin Ott rechnet mit Maite Kelly ab Heute machen sie gemeinsam Musik, doch das war nicht immer so. Ein einziger Satz von Maite Kelly sorgte bei Kerstin Ott einst für mächtig Ärger. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Bühne sind sie mittlerweile ein eingespieltes Duo, doch hinter den Kulissen herrschte zwischen Maite Kelly (46) und Kerstin Ott (44) früher alles andere als Harmonie. Wie die beiden Schlagerstars jetzt verraten, hätte ein Missverständnis ihre Freundschaft beinahe verhindert.

Dabei begann alles mit einer eigentlich harmlosen Frage. Im Jahr 2018 trafen die Sängerinnen bei einer "Schlagernacht" aufeinander. Nach dem Soundcheck wollte Ott von ihrer Kollegin wissen, ob sie deren In-Ear-Kopfhörer empfehlen könne. Doch Kellys Antwort hatte es in sich.

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"Was ist das denn für eine dumme Sau?"

"Die brauchst du nicht. Die brauchst du nur, wenn du schön singen willst", soll Maite Kelly damals im Vorbeigehen gesagt haben. Ein Satz, der bei Kerstin Ott überhaupt nicht gut ankam.

Im Gespräch mit "ARD Schlagerwelt" erinnert sich die 44-Jährige an ihre damaligen Gedanken: "Was ist das denn für eine dumme Sau?"

Auch gegenüber der "Superillu" macht Ott deutlich, wie sehr sie die Aussage getroffen hatte. Sie empfand ihre Kollegin als überheblich und beschloss kurzerhand, dass sie mit Kelly nichts mehr zu tun haben wollte.

Beim Frühstück kam es zur Aussprache

Ein halbes Jahr lang liefen sich die beiden nicht mehr über den Weg. Erst bei einer TV-Show begegneten sie einander beim Frühstück wieder. Als Kelly freundlich nachfragte, ob alles in Ordnung sei, machte Ott ihrem Ärger Luft.

"Nein. Ich fand deinen Satz damals total daneben", stellte sie klar. Für Maite Kelly kam die Ansage völlig überraschend. "Mir fiel in dem Moment fast mein Teller aus der Hand", erinnert sich die Sängerin.

Denn was Ott damals nicht wusste: Kelly war schon lange ein großer Fan ihrer Stimme. Ihre vermeintlich abwertende Bemerkung war eigentlich als Kompliment gedacht. Sie war überzeugt, dass Ott aufgrund ihres Gesangstalents gar keine In-Ear-Kopfhörer benötige.

Aus Zoff wurde Freundschaft

Nach der Aussprache war der Ärger schließlich vom Tisch. Ott erkannte, dass ihre Kollegin es keineswegs böse gemeint hatte. Das Gespräch wurde zum Wendepunkt ihrer Beziehung.

Mittlerweile verstehen sich die beiden Schlagerstars bestens, stehen regelmäßig in Kontakt und schreiben einander Nachrichten. Im Oktober veröffentlichten sie sogar einen gemeinsamen Song. Von der einstigen Abneigung ist heute also nichts mehr zu spüren.