117 Frauen! Florian Silbereisens wilde Knutsch-Aktion

Als Sänger, Moderator und "Traumschiff"-Kapitän begeistert Florian Silbereisen (45) seit Jahren sein Publikum. Doch was viele nicht wissen: Der Schlagerstar hat sich mit einer ziemlich ungewöhnlichen Aktion sogar einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert.
2011 ging es beim "Winterfest der Volksmusik" besonders heiß her. Innerhalb von nur einer Minute küsste Silbereisen unglaubliche 117 Frauen. Das sind beinahe zwei Küsse pro Sekunde! Mit dieser Leistung stellte der Entertainer einen neuen Weltrekord auf.
Für den Schlagerstar war es allerdings nicht der erste Erfolg dieser Art. Bereits 2008 hatte er sich den Titel gesichert, musste ihn später jedoch wieder abgeben. Drei Jahre danach holte er sich den Rekord mit seiner spektakulären Kussaktion zurück.
Doch damit nicht genug! 2017 stellte sich Silbereisen einer weiteren Herausforderung. Diesmal musste er allerdings nicht selbst küssen, sondern durfte sich zurücklehnen – zumindest theoretisch.
Im "ZDF-Fernsehgarten" wurde der Moderator von 25 Cheerleaderinnen der Alba Dancers Berlin regelrecht mit Küssen überschüttet. Innerhalb von nur 30 Sekunden bekam er ganze 74 Schmatzer verpasst. Das entspricht rund 2,47 Küssen pro Sekunde.
Von Romantik war dabei allerdings wenig zu spüren. Bei dem rasanten Tempo wurden sowohl Silbereisen als auch die Tänzerinnen ordentlich durchgeschüttelt. Gelohnt hat sich die Aktion trotzdem: Der Entertainer durfte sich über seinen zweiten Kuss-Weltrekord freuen.
Während der 45-Jährige beruflich also jede Menge Küsse gesammelt hat, sieht es privat derzeit ruhiger aus. Aktuell ist der Schlagerstar nicht in einer Beziehung.