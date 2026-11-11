i Michelle zeigt sich seit Ende Oktober mit grauem Buzz Cut. APA; Instagram/michelle_aktuell "Keine Sekunde bereut" Neue Frisur! Michelle hat klare Botschaft für Hater Seit drei Wochen trägt Michelle ihre Haare kurz und grau. Nicht alle Fans sind begeistert, jetzt reagiert die Ex-Schlagersängerin. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 07:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie steht zu ihrem neuen Look! Seit rund drei Wochen trägt Michelle (54) ihre Haare grau und nur noch wenige Millimeter kurz. Nicht bei all' ihren Followern kommt das gut an. In einem Instagram-Video stellt die frühere Schlagersängerin jetzt klar, wo für sie die Grenze liegt.

"Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Aber Beleidigungen müssen nicht sein", sagt sie. "Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, aber es ist mein Geschmack."

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Überrascht haben sie die gemischten Reaktionen nicht. Schon vor dem Haarschnitt hatte sie vorhergesagt: "Sehr viele Menschen werden schreiben: Jetzt dreht sie völlig durch, die hat 'n Rad ab, die spinnt."

"Keine Sekunde bereut"

Zu sehen ist das Video in ihrer Instagram-Reihe "Nachtgedanken", in der Michelle ungefiltert mit ihren Fans plaudert. Dabei fällt ihr eine komplett weiße Stelle über der Stirn auf. Trockener Kommentar: "Ich sehe gerade, dass es aussieht, als ob ich hier oben keine Haare hab."

Bereut hat sie die Typveränderung trotzdem nicht. "Ich fühle mich super, super wohl. Ich kann das nur jedem raten", schwärmt sie. Zum Waschen reiche ein Tropfen Shampoo. Einziger Nachteil: "Es ist jetzt viel kälter." Ohne Mütze geht sie deshalb nicht mehr aus dem Haus.

Ihr Fazit fällt trotzdem eindeutig aus: "Es macht stark. Es ist einfach. Es ist frisch. Es ist extrem pflegeleicht. Wer damit nicht klarkommt, soll es einfach lassen."

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Der neue Look passt zu ihrem neuen Leben. Im Februar hatte sich Michelle nach mehr als 34 Jahren mit einem Konzert in Berlin von der Schlagerbühne verabschiedet, ein Comeback schließt sie aus.

Heute bietet sie unter anderem Seelencoachings und spirituelle Sitzungen an. "Ich bin komplett bei mir angekommen", sagt sie.