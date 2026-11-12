i Helene Fischer IMAGO/Bildagentur Monn Hersteller warnt Erstickungsgefahr! Rückruf bei Helene Fischer Schock für Eltern kleiner Helene-Fischer-Fans! Eine beliebte Hörfigur mit Kinderliedern der Schlagersängerin muss dringend zurückgerufen werden. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 11:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte Helene Fischer (42) mit ihren Kinderliedern für strahlende Gesichter im Kinderzimmer sorgen. Doch nun gibt es eine beunruhigende Nachricht: Der Spielzeughersteller Tonies ruft seine Hörfigur "Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder" zurück. Der Grund ist ernst: Für Kleinkinder besteht möglicherweise Erstickungsgefahr.

Erst seit dem 7. Oktober ist die Figur im Handel erhältlich. Nun müssen Eltern sie bereits wieder aus dem Kinderzimmer entfernen. Wie der Hersteller am Mittwoch mitteilte, können sich bei der Nutzung kleine Teile der Schuhe lösen. Werden diese von Kindern verschluckt oder eingeatmet, kann das gefährlich werden.

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Hersteller warnt ausdrücklich

"Uns ist bewusst, was eine solche Nachricht für Eltern bedeutet, und wir nehmen das sehr ernst", erklärt das Unternehmen in seiner offiziellen Mitteilung.

Helene Fischer in der Sat.1-Show "Helene Fischer – ein Abend im Rausch" i ?

Besonders tückisch: Nicht bei jeder Figur tritt der Fehler auf. Außerdem ist das Problem möglicherweise nicht auf den ersten Blick erkennbar. Eltern sollen deshalb auch jene Exemplare nicht mehr verwenden, die äußerlich völlig unbeschädigt aussehen.

Die Produktion und Auslieferung der betroffenen Hörfigur wurden bereits gestoppt. Nach Angaben von Tonies gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass andere Figuren ebenfalls betroffen sein könnten.

Auch Österreich ist betroffen

Der Rückruf betrifft nicht nur Deutschland. Die Helene-Fischer-Figur wurde auch in Österreich, der Schweiz, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden verkauft.

Konkret handelt es sich um das Produkt "Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder" mit der Artikelnummer 11003054 und dem EAN-Code 4251192175175.

Wer eine solche Figur zu Hause hat, sollte sie sofort außer Reichweite von Kindern bringen und keinesfalls weiterverwenden.

Eltern bekommen ihr Geld zurück

Immerhin müssen betroffene Käufer nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Der Hersteller bietet entweder eine vollständige Erstattung des Kaufpreises oder einen Gutschein in entsprechender Höhe für eine andere verfügbare Tonie-Figur an.

Dafür können sich Kunden direkt an den Händler oder an Tonies wenden. Die Kosten für die Rücksendung übernimmt das Unternehmen. Ein eigenes Rücksendeportal soll ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.