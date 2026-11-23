i Valerie Weiss APA-Images / Starpix Im "Heute"-Talk Neue Pläne – "Star Trek"-Regisseurin lässt aufhorchen Das Ende von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits besiegelt. Doch Regisseurin Valerie Weiss hat schon eine neue Idee. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie kennt das "Star Trek"-Universum wie kaum eine andere: Valerie Weiss führte bei zwei Staffeln von "Star Trek: Strange New Worlds" Regie. Im Gespräch mit "Heute" auf der Comic Con in Wien verrät die Filmemacherin nun, wie es mit der beliebten Serie weitergeht.

Die fünfte Staffel soll 2027 erscheinen. Für Fans gibt es allerdings einen bitteren Beigeschmack: Es wird gleichzeitig die letzte sein. "Sie ist schon abgedreht", bestätigt Weiss im "Heute"-Talk.

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"Alles ist pausiert"

Wie es danach mit dem berühmten Science-Fiction-Universum weitergeht, ist derzeit ungewiss. "Alles ist pausiert. Ich glaube, sie wissen selber nicht, was als Nächstes kommt", erklärt die Regisseurin.

An Ideen mangelt es ihr jedenfalls nicht. Weiss würde das "Star Trek"-Universum gerne um eine völlig neue Serie erweitern. Und die hätte überraschenderweise weniger mit Weltraumschlachten als mit Medizin zu tun.

"Ich habe gesagt, sie sollten eine medizinische 'Star Trek'-Serie machen", verrät sie. Ihre Begründung: "Ich finde, medizinische Serien sind so beliebt. Sie sollten eine medizinische Serie im Weltraum drehen."

Valerie Weiss im "Heute"-Talk. Heute

Von Harvard nach Hollywood

Dass Weiss ausgerechnet eine Krankenhausserie im Weltall vorschlägt, ist kein Zufall. Bevor sie in Hollywood Karriere machte, studierte sie Molekularbiologie an der Princeton University. An der renommierten Harvard Medical School erwarb sie anschließend einen Doktortitel in Biochemie und Molekularpharmakologie sowie einen Masterabschluss in Medizinwissenschaften.

Dieses Wissen kommt ihr auch hinter der Kamera zugute. "Es hilft mir bei allem, was ich inszeniere", erzählt sie. Regieführen sei für sie wie ein wissenschaftliches Experiment: "Man hat eine Hypothese, und diese Hypothese ist das Thema der Folge – worum geht es hier eigentlich?"

Auch als Frau in einer Führungsposition ist sie es gewohnt, sich in einer männerdominierten Umgebung zu behaupten. "Als Wissenschaftlerin war ich auch immer eine der wenigen Frauen im Raum", erklärt sie.

Ob ihre Idee einer medizinischen "Star Trek"-Serie tatsächlich umgesetzt wird, steht noch in den Sternen. Vorerst müssen sich Fans mit der fünften und letzten Staffel von "Strange New Worlds" begnügen.