i Streamer "IShowSpeed" wurde beim GTA-Spielen emotional. Rockstar Games; @IShowSpeedHQ Nach 52 Stunden GTA 6: Ende bringt Streamer IShowSpeed zum Weinen Nach 52 Stunden am Stück hatte IShowSpeed "GTA 6" durchgespielt, und war fassungslos. Auch Kai Cenat flossen die Tränen. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 12:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

13 Jahre lang mussten Fans auf "Grand Theft Auto 6" warten, seit Donnerstag ist das Spiel endlich da. Und schon nach wenigen Tagen haben die ersten Streamer die Geschichte durchgespielt. Bei US-Star IShowSpeed (21) endete der Marathon mit Tränen.

+++ Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel werden Details zum Ende von "GTA 6" verraten +++

Mehr als 52 Stunden saß der Streamer, der mit bürgerlichem Namen Darren Watkins Jr. heißt und allein auf YouTube über 63 Millionen Follower hat, vor laufender Kamera. Als er endlich das Finale erreichte, war er fassungslos: In seiner Version, die sich aus seinen Entscheidungen im Spiel ergab, sterben die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia.

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"Ich habe dieses Spiel doch nicht 52 Stunden gespielt, damit die beiden einfach sterben!", rief er. Als der Abspann lief, weinte er.

Mehrere Enden möglich

Wie die Geschichte ausgeht, hängt nämlich davon ab, wie man spielt. Mindestens drei verschiedene Enden sind bereits bekannt. Wer unzufrieden ist, kann von vorn beginnen und es noch einmal versuchen. Für die Hauptgeschichte benötigt man rund 40 bis 60 Stunden, wer die riesige Spielwelt erkundet, auch deutlich länger.

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Noch schneller als IShowSpeed war übrigens der neuseeländische Streamer BrycexD, er schaffte es in 39 Stunden und 38 Minuten. US-Star Kai Cenat (24) ließ sich dagegen Zeit. Vor dem Start dankte er sogar Gott dafür, die lange Wartezeit erlebt zu haben. Nach 67 Stunden war auch er am Ende angelangt, und konnte die Tränen ebenfalls nicht zurückhalten.

Auch im deutschsprachigen Raum herrscht GTA-Fieber. Trymacs (32) kündigte einen fünftägigen Livestream an, MontanaBlack (38) und Papaplatte (29) stürzten sich ebenfalls sofort ins Abenteuer. Durch sind sie noch nicht.