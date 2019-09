Ärger, weil Arzt in Spital Werbung für ÖVP machte

Wirbel am Klinikum Wels. Dort machte ein Primar bei den Patienten Werbung für die ÖVP und Sebastian Kurz. Die Spitalsleitung reagierte mit einem Verbot.

Politiker-Auftritt sorgen vor allem in Schulen häufig für Kritik. So geriet im Mai die ÖVP ins Visier von Kritikern, nachdem es vor der Europawahl Auftritte der Kandidaten Lukas Mandl und Othmar Karas an Schulen gegeben hatte. Verfassungsjurist Heinz Mayer sagte damals im "Standard", solche "Soloauftritte" eines Politikers in Schulen seien "absolut unzulässig".

Wahlwirbel am Klinikum Wels. Wie die OÖN berichten, hat dort ein Primar bei Patienten Werbung für Sebastian Kurz und die ÖVP gemacht.Der Arzt, der auch ein ÖVP-Kandidat ist, verteilte laut Bericht Werbematerial an Patienten.Der Sohn einer Frau, die ebenfalls solches Material bekam, wandte sich an die OÖN. "Für mich ist das unerträglich, das hat in einem Krankenhaus nichts verloren", wird er zitiert.Das Klinikum Wels reagierte auf die Beschwerde. Dem Arzt und Primar wurde Wahlwerbung im Spital untersagt.