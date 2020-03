Armani will Schutzanzüge für Ärzte designen

Modemacher Giorgio Armani will mit der Produktion von Einmal-Schutzanzügen für das italienische Gesundheitspersonal beginnen.

2 Millionen Euro Spende

Modemacher Giorgio Armani (85) will in all seinen vier Fabriken im Land mit der Produktion von Einmal-Schutzanzügen für das italienische Gesundheitspersonal beginnen.Die Armani-Schutzanzüge sollen "zum individuellen Schutz des Personals im Gesundheitswesens im Kampf gegen das Coronavirus" gebraucht werden können, so das Unternehmen.Giorgio Armani hat in den letzten Wochen bereits 2 Millionen Euro an Spitäler im ganzen Land gespendet.Natürlich spürt auch die Armani-Gruppe die verheerenden Auswirkungen der Viruspandemie. Die Produktion findet mit einer Notbesetzung statt und die Fashion Week-Show von Armani in Mailand wurde via Live-Stream übertragen, um das Publikum nicht der Infektionsgefahr auszusetzen.