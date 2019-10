Arnie arbeitet nur drei Stunden pro Tag

Arnold Schwarzenegger ist zurück in seiner Paraderolle als Terminator. Wir haben ihn zu einem kurzen Gespräch in London getroffen.

Er hat das mit der Work-Life-Balance im GriffAls ich zum Interview-Termin mit Arnie im Londoner Mandarin Oriental Hotel komme, fällt mir auf, dass nur wenige Journalisten warten. Ich erfahre: Schwarzenegger arbeitet nur drei Stunden am Tag! Ein Interview mit ihm kommt quasi einer Audienz gleich.Sein Deutsch ist ausbaufähig.Beim Versuch, den Namen meines Tiroler Heimatdorfs nachzusprechen, ist der Terminator jedenfalls gescheitert. Auch geografisch herrscht Ratlosigkeit. "Ich weiß nicht, wo das ist", meint er kopfschüttelnd.Er zeigt seinen Promi-Freunden die alte HeimatSchwarzenegger lud Co-Star Linda Hamilton einst nach Österreich ein und führte sie an die Salzburger Festspiele aus. In die Oper! Wer hätte das vom "Kindergarten-Cop" erwartet. Dank Arnies riesiger Popularität und der ständigen Menschentrauben um ihn herum konnte Hamilton deshalb inkognito Österreich genießen. "Es drehte sich alles um ihn. Das war toll, weil ich mal verschwinden konnte!"Arnie ist ein Fan von Klima-GretaAuf ihrer Tour durch die USA stellte der Schauspieler Aktivistin Greta Thunberg eine Flotte elektrischer Autos zur Verfügung. "Kinder sollten protestieren und den Erwachsenen klar sagen: Wenn ihr Mist baut, macht ihr unsere Generation kaputt. Gretas Stimme ist sehr wichtig – und sie ist sehr mutig. Deshalb unterstütze ich sie."Er ist wirklich immer fit!Zwar musste er für den Film diverse Kampftechniken und spezielle Stunts trainieren, grundsätzlich hält sich der einst stärkste Mann Hollywoods aber immer in Shape, wie er im Interview verrät. Nicht schlecht für 72. Sein Geheimnis: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. "Je öfter man eine Übung macht, desto besser ist man."Er ist kein MachoStatt über sich selbst zu reden, überschüttet er Co-Star Hamilton mit Lob. "Sie hat die Latte für andere Frauen in Action-Filmen extrem hoch gelegt. Action-Heldinnen sind genauso glaubhaft wie Männer."läuft seit 24.10. im Kino