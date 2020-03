Ärztekammer will ganzen Nationalrat testen

Die Ärztekammer empfiehlt, dass sich alle Nationalratsabgeordneten vor der nächsten Sitzung auf Corona testen lassen sollen.

Es geht darum, dass die Legislative in dieser aktuellen Situation einsatzfähig ist und bleiben soll. Um da sicherzugehen, empfiehlt die Ärztekammer, alle Mandatare zu testen.Kammerpäsident Thomas Szekeres ist der Meinung, dass die Gefahr sonst sehr groß ist, dass sich die Mandatare gegenseitig anstecken. Der Plenarsaal ist nicht besonders groß, da könnte - falls es einen infizierten Mandatar gibt - das Virus sich leicht ausbreiten.Neben den Abgeordneten müssten sich freilich auch alle anderen im Nationalrat anwesenden Personen testen lassen. So zum Beispiel Schriftführer oder parlamentarische Mitarbeiter.Die Empfehlung kommt, obwohl die Präsidiale des Hohen Hauses schon Vorkehrungen für die nächsten Sitzungen getroffen hat. Nachdem ein erster Mandatar corona-positiv getestet wurde , werden die nächsten Sitzungen nur noch mit halber Mannschaft abgehalten Bis Donnerstag haben die Mandatare noch Zeit, der Empfehlung der Ärztekammer nachzukommen. Da und am Freitag finden nämlich die nächsten Nationalratssitzungen statt.Ein sogenannter Schnelltest, der nur auf Antikörper testet, wäre dazu übrigens nicht geeignet. Er zeigt ja nur an, ob man den Virus hatte und Abwehr dagegen aufgebaut hat.