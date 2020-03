Erster Nationalrat positiv auf Corona getestet

Erster Coronafall im österreichischen Nationalrat. Wie am Freitag bekannt wurde, wurde ein Abgeordneter positiv auf das Virus getestet.

Der ÖVP-Abgeordnete Johannes Singer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Nationalrat hat also einen ersten Coronafall, wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Freitag bekanntgab.Das letzte Mal bei einer Nationalratssitzung anwesend war Singer am vergangenen Sonntag. Bei der Sitzung am Donnerstag (gestern) und am heutigen Freitag war er nicht.Nach Bekanntwerden der Infektion wurde die laufende Nationalratssitzung unterbrochen. Die ÖVP-Abgeordneten verließen allesamt den Raum. Nun wird ermittelt werden müssen, welche Personen mit Singer im relevanten Zeitraum Kontakt hatten.Singer stammt aus Steyr in Oberösterreich und ist seit 2008 Nationalratsabgeordneter. Im gleichen Jahr wurde er zum Bürgermeister der Gemeinde Schiedlberg gewählt. Auch diese Funktion hat er seitdem ununterbrochen inne.