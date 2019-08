Asfinag-Van ging in Flammen auf

Feuer-Alarm in Wien-Meidling am frühen Mittwochmorgen!

Ein Fahrzeug des Autobahnbetreibers Asfinag ist am Montag kurz vor 4 Uhr in Wien-Meidling in Flammen aufgegangen. Der Lieferwagen war auf einem Parkplatz abgestellt und fing aus zunächst unklarer Ursache Feuer.-Leser Martin J. arbeitete gerade in der Frühschicht eines nahen Unternehmens und wurde in einer Pause Zeuge des Vorfalls. Er alarmierte die Feuerwehr, die binnen Minuten vor Ort war und das Fahrzeug unter Atemschutz ablöschte.Die Brandermittler der Wiener Polizei haben den Vorfall aufgenommen. Am Asfinag-Van entstand Totalschaden.