Plus-Size-Model zeigt sich nackt, Fans bewundern sie

Plus-Size-Model Ashley Graham erwartet ihr erstes Kind. Und wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert, zeigt die 31-Jährige ganz ungeniert.

Ashley Graham zählt zu den erfolgreichsten Plus-Size-Models der Welt. Im Jahr 2016 war die 31-Jährige sogar das erste Model mit Übergröße, das in der Swimsuit-Ausgabe der "Sports Illustrated" abgebildet wurde.Für die US-Amerikanerin läuft es also ziemlich rund. Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch im Privatleben. Denn gemeinsam mit ihrem Ehemann erwartet Ashley bald ihr erstes Kind.Dabei offenbart die 31-Jährige ganz ungeniert, wie sich ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert. Keine Rundung oder Dehnungsstreifen werden ausgelassen.Ashley zeigt sich komplett nackt und präsentiert ihre Kurven. Von ihren Fans wird sie dafür gefeiert. So schonungslos ehrlich und ohne Filter sieht man Models oder Stars nämlich selten.Und weil die Videos und Fotos ihrer Schwangerschaft so gut ankommen, gewährt die 31-Jährige ihren Followern täglich einen Blick in ihr Leben als "Bald-Mama".Ihr enormes Selbstbewusstsein veränderte zudem das Körperbild einer ganzen Generation. Sie ist das Aushängeschild einer Bewegung junger Frau, die sich trauen zu ihren eigenen Formen zu stehen.