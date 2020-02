Assassin's Creed und Faeria im Epic Store gratis

Der Epic Store verschenkt wieder Spiele. Aktuell gibt es für kurze Zeit im Epic Games Launcher "Faeria" und "Assassin's Creed Syndicate" kostenlos.

Epic kann es nicht lassen: Nachdem vor kurzen der "Farming Simulator 19" und "Kingdom Come: Deliverance" gratis über den Store zu haben waren, kann man sich jetzt bis Donnerstag, 27. Februar 2020, 17 Uhr, Assassin's Creed Syndicate" und "Faeria" kostenlos herunterladen."Faeria" ist ein fantastisch-magisches Online-Kartenspiel für den PC und zeigt sich beim Einstieg leicht und schnell dahinzuspielen. Es geht aber schnell in die Tiefe und offenbart ein unglaubliches Strategiepotenzial. Einer der geistigen Väter ist "Magic: The Gathering", aber es gibt auch Einflüsse von "Die Siedler von Catan".Grafisch zeigt sich "Faeria" von der besten Seite, die mystischen Wesen und die fantasievollen Welten wurden wunderschön umgesetzt. Auch bei der Musik braucht man sich nicht zu verstecken, der Sound passt perfekt zu einem abenteuerlichen Kartenspiel und weiß sich gleichzeitig dezent im Hintergrund zu halten. Man merkt die Arbeit, die in "Faeria" steckt.In "Assassin's Creed Syndicate" schreiben wir das Jahr 1868. Der böse Templer Crawford Starrick kontrolliert als Großmeister London, was in dieser Zeit auch mit der Weltherrschaft gleichzusetzen ist. Die Templer beherrschen die komplette Industrie und unterdrücken die Arbeiterklasse an allen Ecken und Enden. Vom Schicksal auserwählt, um diese Umstände zu ändern, sind die Zwillinge Jacob und Evie Frye. Die beiden Jung-Assassinen sind frech, immer für einen guten Spruch gut und nehmen sich auch immer wieder gegenseitig auf die Schaufel."Assassin's Creed"-Zocken ist ein wenig wie Radfahren: Man verlernt es einfach nicht und eine Zeit lang macht es echt Spaß. Gleich mit der ersten Mission ist man wieder voll mit der Steuerung vertraut und sofort wieder am Klettern und ist gierig auf das nächste heimliche Attentat. An der Steuerung hat sich bis auf ein paar Kleinigkeiten nicht viel geändert und das ist auch gut so. Graphisch ist Syndicate ein absoluter Hingucker. Zwar erinnern die äußeren Bezirke etwas an das Paris von "Unity", aber die Sehenswürdigkeiten sind extrem detailgetreu umgesetzt.