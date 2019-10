Asteroid rast auf Erde zu, Einschlag im Jahr 2084?

Die ESA hat offenbar einen Asteroiden entdeckt, der in 65 Jahren die Erde treffen könnte. Die Flugbahn des Gesteinbrockens wird nun genau beobachtet.

Die europäische Weltraumagentur ESA führt eine detaillierte Liste, auf der sie potentielle Einschlagskörper auflistet. Auf dieser Liste findet sich nun offenbar ein neuer Asteroid.Der Gesteinsbrocken trägt den Namen "2019 SU3" und wird auf Platz vier der Aufzählung geführt. Der Asteroid gilt also als relativ gefährliches Objekt.Laut ESA ist der Brocken auf Kollisionskurs mit der Erde. Er könnte in 65 Jahren, also im Jahr 2084, auf den blauen Planeten einschlagen. Die Wahrscheinlichkeit liegt dafür bei 1 zu 152.Zwar handelt es sich bei "2019 SU3" mit vermuteten 14 Metern Durchmesser zwar eher um einen kleinen Asteroiden, könnte aber je nach Einschlagsort schwere Schäden anrichten.Prognosen zufolge, soll sich der Asteroid bis auf 120.000 Kilometer nähern, eine astronomisch geringe Distanz. Seine Flugbahn wird nun genau beobachtet.In den kommenden Jahrzehnten wird "2019 SU3" auch die Umlaufbahnen von Merkur, Venus und Mars kreuzen, deren Gravitationskräfte ihn endgültig auf Kollisionskurs mit der Erde bringen dürften.