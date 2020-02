Mit dieser spektakulären Aufnahme aus dem Weltraum stellt ein italienischer Astronaut die ganze bisherige Selfie-Kultur in den Schatten.

Was ist das Erste, was die meisten Menschen tun, wenn sie an einem neuen Ort angekommen sind ? Genau, sie machen ein Selfie. Das dachte sich auch Luca Parmitano, der als italienischer Astronaut einen Spaziergang im All unternahm und diesen dokumentieren wollte.