Attacke gegen Parksheriff, weil er Strafe ausdruckte

Ein Parkraumkontrolleur wurde am Freitagnachmittag attackiert, weil er ein Fahrzeug beanstanden wollte. Die Polizei musste einschreiten.

Ein Parksheriff war am Freitag um 15 Uhr in der Gellertgasse in Wien-Favoriten unterwegs. Dort fand er ein Auto ohne gültigen Parkschein vor. Neben dem Fahrzeug standen ein Mann und eine Frau (beide 45). Sie bemerkten, dass der Kontrolleur sie gleich abstrafen würde und begannen ihn auf serbisch zu schimpfen. Der Parkraumüberwacher war jedoch ebenfalls der serbischen Sprache mächtig und verstand die Beleidigungen. Daraufhin kippte die Stimmung.Als der Parksheriff die Strafe ausdruckte, ging der 45-Jährige auf ihn zu und begann ihn zu stoßen. Der Kontrolleur heizte die Stimmung danach nicht weiter an und entfernte sich vom Vorfallsort. Kurz darauf rief er die Polizei an.Die Beamten fanden das Paar zunächst nicht vor. Die verschwanden unterdessen nämlich in ein Lokal. Dort wurde der Mann vorübergehend wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.