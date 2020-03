Auch Fitness-Center sperren am Montag zu

Die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen das neue Coronavirus treffen auch Fitness-Studios. Sie bereiten sich auf die Schließung vor.

Ab Montag bleiben viele Geschäfte in Österreich geschlossen, ausgenommen sind essenzielle Anlaufstellen für das öffentliche Leben – also Supermärkte, Banken, Drogerien oder Apotheken. Sport zählt für die Regierung nicht dazu, auch Fitness-Center müssen vorerst für eine Woche geschlossen bleiben."Wir bereiten schon alles vor für ausführliche Workouts für zuhause via unserer Social-Media-Kanäle vor", heißt es seitens John Harris gegenüberZudem dürfen Restaurants, Bars und Kaffeehäuser ab Montag nur noch bis 15.00 Uhr offen haben. "Zustelldienste bleiben aber weiterhin geöffnet", stellte Kurz klar.