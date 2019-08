Selbst Klimaschützer sind gegen die Fleischsteuer

Katharina Rogenhofer, Sprecherin und Koordinatorin Klimavolksbegehren: "Diese Diskussion über eine Fleischsteuer führt absolut am Thema vorbei"

In der Diskussion um eine mögliche Fleischsteuer meldet sich nun auch das Klimavolksbegehren zu Wort - und dürfte damit viele überraschen.

Regionale, klimafreundliche Landwirtschaft fördern

Derzeit wird die österreichische Klimadiskussion von der Einführung einer Fleischsteuer dominiert. ( "Heute.at" hat berichtet ). Die Idee ist, Fleisch für den Konsumenten teurer zu machen. Eine Steuererhöhung auf tierische Produkte hätte positive Folgen für das Klima, heißt es."Wir können die Klimakrise nicht über einen "Fleckerlteppich" aus zusätzlichen Einzelbesteuerungen lösen", schießt jetzt auch Katharina Rogenhofer, Sprecherin es Klimavolksbegehrens, quer. Die Politik habe es seit Jahren verabsäumt diese heißen Eisen anzugreifen und führe lieber Stellvertreterdiskussionen, als endlich in die Gänge zu kommen."Mutiger Klimaschutz bedeutet nicht, dass die alleinerziehende Mutter am Ende die Klimarechnung tragen muss", so RogenhoferDas Klimavolksbegehren ist überzeugt, dass die Förderung einer regionalen, klimafreundlichen Landwirtschaft der Schlüssel sei. Die rot-blaue Allianz für das "leistbare Schnitzerl" kommentiert Rogenhofer: "Ich verstehe nicht, warum ein Schnitzel eine halbe Weltreise unternehmen muss, bevor es auf unseren Tellern landet. Es wäre viel ökologischer eine regionale und nachhaltige Lebensmittelversorgung zu fördern, von der die österreichischen Landwirte auch selbst leben können." (jd)