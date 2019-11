Auch Rauchen am Balkon schadet Kindern

Selbst wenn Eltern draußen rauchen, können sie ihre Kinder gefährden. Fachleute warnen davor.

Dass sowohl passives als auch aktives Rauchen schädlich sind, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Was vielen jedoch nicht bewusst ist, ist, dass die Gefahr sich nicht in Luft auflöst, wenn sie draußen rauchen.Wenn Eltern rauchen, bedeutet das immer nicht nur eine schlechte Vorbildfunktion, sondern eine Gefahr für ihre Kinder, auch wenn sie nicht vor ihnen rauchen. Kinder leiden selbst dann unter hoher Schadstoffbelastung, wenn die Eltern am Balkon außer Sichtweite rauchen.Die Lungenspezialistin Christiane Lex von der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) im Rahmen der Zentralveranstaltung des 20. Deutschen Lungentages betonte mögliche Gefahren: "Auch wenn Eltern nur draußen rauchen, haben deren Kinder deutlich häufiger Asthma oder Bronchitis als Kinder von Nichtrauchern."Die Schadstoffe werden von draußen mit hineingetragen und sowohl über den Körper als auch die Luft transportiert. Der kalte Rauch ist dabei besonders gefährlich. Er enthält 90 krebserregende Stoffe. Nikotin selbst ist nicht krebserregend, aber in Reaktion mit Substanzen aus der Umgebung. In Kleidung und anderen Textilien wie Teppichen, Vorhängen und Möbeln kann er sich absetzen. Über Haut, Lunge, Mund wird er aufgenommen"Zwar ist der erkaltete Rauch nicht so schädlich wie das aktive oder passive Tabakrauchen, aber auch er könnte das Krebsrisiko erhöhen", sagte Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.Kinder sind es gewohnt im Körperkontakt mit den Eltern zu stehen. Wenn du rauchst und nur deine eigene Gesundheit gefährden möchtest, solltest du Kleidung überziehen, die speziell zum Rauchen gedacht ist. Außerdem solltest du immer deine Hände gründlich waschen und den direkten Kontakt kurz darauf vermeiden.