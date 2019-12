Audi bringt RS Q8 mit 600 PS Leistung

Audi hat jetzt mit dem RS Q8 die Top-Version der Q8-Baureihe präsentiert.

Mit dem Q8 hat Audi ein SUV-Coupé auf Basis des Q7 im Programm, mit dem RS Q8 kommt jetzt die schärfste Version des Q8 auf den Markt.Optisch erkennt man das Topmodell an den auffälligen Karosserieanbauteilen sowie auf Wunsch auch einer auffälligen Farbe.Für viel Fahrspaß soll ein 4,0 Liter V8 mit 600 PS Leistung sorgen, damit möchte Audi im großen SUV Sportwagen-Feeling bieten.Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in 3,8 Sekunden erledigt, Tempo 200 km/h erscheint nach 13,7 Sekunden am Tacho, wenn man am Gas bleibt.Ordert man noch das optionale Dynamikpaket, kann man die Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h auf 305 km/h erhöhen. Der neue RS Q8 soll im Frühling 2020 an den Start gehen.Stefan Gruber, autoguru.at