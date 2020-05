Auf dem Mount Everest gibt es jetzt 5G

Vom höchsten Berg der Welt kann nun ohne Probleme live gestreamt werden. Dies ist dank drei 5G-Anlagen möglich, die von Huawei und China Mobile installiert wurden.

Wer den Mount Everest besteigt, muss ab sofort keine schweren Satellitentelefone mehr mit sich tragen. Denn die chinesischen Telekomunternehmen Huawei und China Mobile haben den höchsten Berg der Welt mit einem 5G-Standard ausgestattet.Zu nutzen sind die Dienste auf der Nordseite des Bergs. Sowohl Kletterer, Wissenschaftler als auch Landvermesser können nun davon profitieren. Die Mobilfunkstationen wurden auf 5.300, 5.800 und 6.500 Meter Höhe aufgestellt, was die ganze Spitze des Bergs abdecken soll.Dank der 5G-Stationen war es möglich, einen Livestream in 4K-Qualität direkt vom Berg zu senden. Dieser wurde von "China Daily" auf Facebook geteilt."Wir wollen den Menschen in China, die momentan aufgrund des Coronavirus zu Hause bleiben müssen, die Möglichkeit bieten, die Schönheit des Panoramas des Bergs mittels modernster Technologie zu genießen", sagt Liao Hongfeng von China Mobile zu Explorersweb.com.Die 5G-Stationen sollen aber nur vorübergehend auf dem Berg bleiben, denn sie sollen vor allem bei einer neuen Vermessung des Massivs behilflich sein. Daher sollen die Basisstationen noch in diesem Jahr wieder abgebaut werden, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind.Die Vermessung, die augenblicklich durchgeführt wird, fällt genau auf das 60-Jahr-Jubiläum, an welchem der Berg zum ersten Mal von chinesischen Bergsteigern bestiegen wurde, wie China Mobile mitteilt. Mittlerweile befinden sich rund 150 Arbeiter für den Aufbau und die Wartung der Stationen auf dem Berg. Um die ununterbrochene 5G-Verbindung sicherstellen zu können, wurden rund 25 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.