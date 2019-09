Auf diese Frage zur Wahl hat Google keine Antwort

Exklusiv für "Heute.at" hat Google die 10 meistgesuchten Fragen zur Nationalratswahl ausgewertet. Hier sind alle Antworten.

Körpergröße, Alter, Familienstand: Es gibt kaum etwas, das die Wähler über die Spitzenkandidaten der Nationalratswahl 2019 nicht wissen wollen.In der Bildstrecke oben findest du die zehn häufigsten Fragen zu Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Peter Pilz (Jetzt).Nur einer fehlt: Norbert Hofer. Das Interesse an der Körpergröße und dem Alter des FPÖ-Chefs hält sich eher in Grenzen.Eine der zehn Fragen kann Google nicht beantworten,aber schon. Auch dazu mehr in der Bildstrecke.