Petition: Hunderte fordern Öffnung der Bundesgärten

Der Streit um die Öffnung der Bundesgärten ist um eine Facette reicher: Eine Online-Petition setzt sich für offene Türen im Augarten und Co. ein.

"Wir ersuchen, die Österreichischen Bundesgärten zur Entlastung der städtischen Parkanlagen wieder zu öffnen, um Anrainern einen Aufenthalt in frischer Luft zu ermöglichen!", lautet die kurze Begründung auf der Plattform change.org1.500 Personen haben die Petition bereits unterschrieben (), beinahe im Minutentakt kommen neue Unterstützer dazu.Auf Facebook rührt etwa Lea Halbwidl, Bezirkschefin auf der Wieden, die Werbetrommel für die Öffnung des Augartens und Co. Die SPÖ-Politikerin ist damit in bester Gesellschaft, wie berichtet setzen sich auch Bürgermeister Michael Ludwig und Sozialstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) für ein Ende der Schließung ein Am Montag forderte Landesparteisekretärin Barbara Novak auch Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) auf, ihren Einfluss auf Vizekanzler Werner Kogler "geltend zu machen", damit die Maßnahme zurückgenommen wird. Politisch fällt das Ressort allerdings in die Zuständigkeit von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).Auf der Homepage der Bundesgärten , heißt es allerdings weiterhin: "Als Präventivmaßnahme zur Eindämmung von Infektionen durch das Coronavirus (Covid-19) sind ab 16.3.2020 der Schlosspark Schönbrunn, der Augarten, der Burggarten, der Volksgarten und der Belvederegarten in Wien sowie in Innsbruck der Hofgarten und der Schlosspark Ambras bis auf Weiteres gesperrt". Man bitte um Verständnis...