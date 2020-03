Aus Nest gefallen! Baby-Eichkätzchen gerettet

Beim Spazierengehen entdeckte eine Frau in Enns (Bez. Linz-Land) zwei aus dem Nest gefallene Eichkätzchen-Babys. Eines der beiden konnte noch gerettet werden.

Völlig erschöpft, aber zum Glück wohlauf, liegt das Eichkätzchen-Baby auf der Hand seines Retters. Es ist so winzig, dass es noch nicht einmal die gesamte Handfläche ausfüllt.Hinter dem kleinen Nager liegt zu diesem Zeitpunkt ein wahres Martyrium. Denn kurz vor seiner Rettung war das Baby zusammen mit seinem Geschwisterchen von einem mehr als zehn Meter hohen Baum aus dem Nest gefallen. "Die Passantin hörte einen Knall. Gleich danach sah sie die beiden Tiere am Boden", so Willy Schnebel, Obmann der Tierrettung.Beide wurden von der Finderin mitgenommen, ehe sie gleich danach die OÖ-Tierrettung verständigte.Für das Geschwisterchen kam aber leider jede Hilfe zu spät. Es verstarb noch vor Ort.Der zweite Findling hat es zum Glück überstanden. Die Retterin hatte den Nager in ihrer Jacke eingewickelt und im Auto warm gehalten.Aktuell wird der kleine Nager bei der Tierrettung aufgepäppelt. "Das Eichkätzchen muss rund um die Uhr betreut werden, bekommt alle paar Stunden ein Fläschchen mit Milchpulver", sagt Schnebel.