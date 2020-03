Außenministerium bittet Reisende, sich zu melden

Das Außenministerium bittet reisende Österreicher, sich per Reiseregistrierung zu melden. So kann man Reisende leicht erreichen und bei Bedarf unterstützen.

Das Außenministerium hat aufgrund der Coronakrise zwar keine weltweite Reisewarnung ausgegeben, rät aber allen Österreicherinnen und Österreichern dazu, derzeit nicht ins Ausland zu fahren.Für die ganze Welt gilt ein "hohes Sicherheitsrisiko", soviel ist sicher. Österreicher, die sich bereits auf einer Reise befinden, sind aufgerufen, nachhause zu kommen. Dies ist derzeit nicht immer einfach: "Die Gefahr, dass man nicht mehr zurückkommt, ist hoch", informierte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer vor einigen Tagen.Aktuell bittet das Außenministerium eindringlich, die kostenlose Reiseregistrierung zu nutzen. So weiß das Außenministerium, wo man sich aufhält und kann die Reisenden im Notfall kontaktieren, informieren und unterstützen.Die Reiseregistrierung richtet sich an die etwa 60.000 Österreicherinnen und Österreicher, die sich derzeit im Ausland aufhalten. Die Hälfte von ihnen hat die Möglichkeit bereits genutzt. Meldungen über "gestrandete" Touristen gibt es derzeit nicht - dies könne aber jederzeit passieren, wenn andere Länder ihre Flugverbindungen nach Europa einschränken.Nicht gemeint sind damit die Auswanderer: Österreicher, die ihren dauerhaften Wohnsitz im Ausland haben, "sollen bleiben, wo sie sind", so Guschelbauer.