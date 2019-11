Austro-Tourist in Afrika von Elefanten getötet

In dieser Woche soll es in Namibia zu einem tödlichen Vorfall mit einem Elefanten gekommen sein. Ein Österreicher ist tot.

Laut lokalen Medienberichten ist am Donnerstagmorgen ein österreichischer Tourist in Namibia ums Leben gekommen. Der Mann mit einer kleinen Reisegruppe unterwegs, als es zu dem tödlichen Unglück mit einem Elefanten kam. Der Österreicher soll tot getrampelt worden sein.Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA, dass die Botschaft in Pretoria (Südafrika) von der Attacke informiert wurde. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Außenministerium um einen 59-jährigen Mann aus Oberösterreich. Er war mit seiner Frau und vier Freunden privat unterwegs. Sie hatten die Reise selbst organisiert.In lokalen Medien wird fälschlicherweise über einen "australischen Touristen" berichtet. Der Todesfall ereignete sich laut dem namibischen Ministerium für Umwelt und Tourismus nahe dem Trockenfluss Huab im Westen des Landes.Laut dem Ministeriumssprecher Romeo Muyunda hatte die Reisegruppe ein Camp in einer Region aufgeschlagen, die nicht offiziell dafür freigegeben ist. Laut Muyunda hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.