Auto in Bach: 2 Insassen verletzt im Krankenhaus

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag in Türnitz (Lilienfeld): Ein Pkw kam von der B20 ab, stürzte in einen Bach, zwei Personen wurden verletzt.

In Lehenrotte (Gemeinde Türnitz, Bezirk Lilienfeld) kam der Lenker eines Pkw am frühen Sonntagnachmittag von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Bach, der Wagen kam seitlich zum Stillstand. Zwei Fahrzeuginsassen (Mann 75 und Frau 73) wurden eingeklemmt und mussten gerettet werden. Die Feuerwehr barg das Wrack per Kran, zudem standen ein Rettungshubschrauber, Rettung sowie Polizei im Einsatz.



Die zwei Verletzten wurden ins Spital gebracht, die Exekutive ermittelt. (Lie)