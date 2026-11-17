i Autorin an der Schreibmaschine pixabay.com KI-Revolution in der Literatur Autorin schreibt 370 Bücher in 20 Monaten Eine südafrikanische Autorin hat mit Hilfe von ChatGPT, Claude und Grok Hunderte Bücher verfasst und damit über eine Million Dollar verdient. Von Technik Heute 17.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Coral Hart sorgt derzeit für heftige Diskussionen in der Literaturwelt. Die Autorin aus Südafrika hat in weniger als zwei Jahren mehr als 370 Bücher veröffentlicht - und das alles mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz.

Dabei ist Hart keine Anfängerin: Bevor sie mit KI zu arbeiten begann, hatte sie bereits 14 Jahre Erfahrung als Schriftstellerin und 96 Bücher ganz ohne technische Hilfe geschrieben.

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Wie t3n unter Berufung auf AFP berichtet, wechselt Hart zwischen mehreren KI-Modellen hin und her. ChatGPT nutzt sie für Dialoge, Claude für Story-Strukturen und Grok für pikante Szenen in ihren Liebesromanen, da dieser Chatbot "komplett enthemmt" sei.

So funktioniert ihr KI-Workflow

"Wenn du sagst: ChatGPT, schreib mir ein Buch, bekommst du eine brennende Müllhalde, weil die KI nichts hat, um damit arbeiten zu können", erklärt Hart. Sie hat sich ein eigenes System mit speziellen Prompts aufgebaut.

Die KI-Entwürfe durchlaufen einen mehrstufigen Bearbeitungsprozess. Dabei werden Kontinuitätsfehler, unvollständige Charakterentwicklungen und Plot-Löcher behoben. Am Ende muss immer noch ein Mensch drüberschauen.

Millionengeschäft mit Büchern und Beratung

Der Erfolg gibt Hart recht: 2026 hat sie mehr als eine Million Bücher verkauft und damit über eine Million Dollar verdient. Sie gründete die "Coral Hart Group", die mittlerweile mehr als 2.400 angehende Autoren beim KI-gestützten Schreiben betreut.

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Doch nicht alle sind begeistert. Hart erhielt Tausende Hassnachrichten und sogar Todesdrohungen. Ihre Antwort: "Das Ganze wird nicht einfach wieder ausgeschaltet oder abgestöpselt, weil ein paar Autoren es so wollen."