Avalanche schießt scharf gegen White und Colen

Von Phillip Platzer - Das EWA Wrestling-Event in Stockerau eilt mit großen Schritten herbei. Am Mittwoch ließ der Veranstalter die Bombe platzen - "Avalanche" Robert Dreissker wird zum EM-Titelkampf hinzugefügt, es ist nun ein 4-Way-Dance! Der Niederösterreicher erklärt bei "Heute" warum genau er die Chance verdient hat und teilt gegen seine Gegner aus.

"Das muss man schon hinterfragen!"

Alles begann eigentlich mit derDer "Hausmeister-Bua" fordert Champion Peter White und Patrick Schulz in Stockerau um den EM-Titel.Nun hat sich auch Avalanche ins Geschehen eingemischt. "Wer sich nicht meldet, der bleibt über", erklärt Dreissker bei "Heute", warum er sich quasi selbst ins Match setzte."Ich hatte gegen den Chris Colen das Match des Jahres beim Prater Catchen! Zwar hatte er das glücklichere Ende, drei Monate später habe ich ihn aber geschlagen. Also ich sehe keinen Grund, was ihn für einen Titelkampf qualifiziert und mich nicht", so der 30-Jährige."Auch der Patrick Schulz! Warum steht der im Match? Nur weil er in Deutschland lebt, ich wohne mittlerweile auch dort! Also sehe ich keinen Sinn, mir da nicht auch eine Titelchance zu geben", erklärt der frisch gebackene wXw-Shotgun-Titelträger - einer der prestigeträchtigen Gürtel in Deutschland und Kontinental-Europa.Nun will er auch in Stockerau seine knallharten Aktionen vergolden: "Ich habe nichts gegen den Peter White persönlich, auch nicht gegen Colen. Aber ihre Zeit ist vorbei! Es wird Zeit, dass die nächste Generation das Zepter übernimmt", schickt Avalanche noch eine Kampfansage hinterher.Der 4-Way-Dance in Stockerau wird auf jeden Fall eine heiße Angelegenheit. Noch gibt's Karten, man sollte aber schnell zuschlagen!