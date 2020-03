Baby aus Bruckneudorf hatte es besonders eilig

Wegen starken Wehen wurde die Rettung Bruck gerufen. Der Transport in Krankenhaus erfolgte aber erst nach der Geburt des Mädchens.

Zu einer kurzfristigen Planänderung kam es im burgenländischen Bruckneudorf nahe der Grenze zu Niederösterreich. Als am Samstagmorgen die Rettung Bruck verständigt wurde, war bereits klar, dass die Wehen der werdenden Mutter schon weit fortgeschritten waren. Deshalb wurde sogleich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt nachgefordert. Ursprünglich war keine Hausgeburt geplant, aber die kleine Larissa hatte andere Pläne und wollte nicht mehr länger warten.Als die Sanitäter eintrafen war gleich klar, dass der Transport ins Krankenhaus sich nicht mehr lohnte und so wurde kurzerhand eine Hausgeburt vorbereitet. Die Sanitäter wurden dabei zu den Geburtshelfern des Notarztes, der half, das Mädchen auf die Welt zu bringen. "Es ist etwas Wunderbares, ein neues Leben begrüßen zu dürfen. Sonst werden wir meistens zu eher schwierigen Einsätzen gerufen, da ist eine Geburt etwas ganz Besonderes,"so beschreibt der Mitarbeiter des Rotkreuz Teams die Erfahrung.Alles ging schnell und unkompliziert. Mutter und Kind überstanden die Geburtsstrapazen sehr gut und wurden nach einer kurzen Nachuntersuchung schließlich doch noch ins Krankenhaus gebracht. Dort bekam die Familie von den unverhofften Geburtshelfern am Sonntag Besuch.