Baby-Mama watscht Elon Musk auf Twitter ab

Elon Musk besserte die Mutter seines neugeborenen Babys auf Twitter aus. Die Retourkutsche folgte sofort!

"... aber verdammt"

Sorry für die mächtige Elfe

Name in Kalifornien nicht zulässig

Freundin Grimes (32) hat Tesla-CEO Elon Musk (48) einen Sohn geschenkt. Das arme Kind wird den Namen X Æ A-12 tragen. Natürlich fragte sich die ganze Welt, was zum Teufel das heißen soll.Schließlich meldete sich die Mama selbst aus dem Spital und entschlüsselte die Zahlen- und Buchstabenabfolge.X steht für die unbekannte VariableÆ ist meine "elfische" Buchstabierversion von Ai, was für Liebe oder künstliche Intelligenz stehtA-12 ist der Vorgänger der SR-17 (unser Lieblingsflugzeug)A steht für "Archangel", meine LieblingssongSo weit, so gut. Kurz später twitterte Elon aber zurück und besserte die junge Mama aus. "SR-71, aber ja", machte er auf den Vertipper von Grimes aufmerksam.Mit seinem Mansplaining brauchte er der Liebsten aber so kurz nach der Geburt nicht kommen. "Ich erhole mit gerade von einer Operation und bin kaum am Leben. Meine Typos seien mir verziehen, aber verdammt. Das sollte tiefsinnig sein", fluchte die kanadische Sängerin ins Netz.Spätestens da dämmerte es Elon, dass er den Mund nicht so weit und schon gar nicht auf Twitter hätte aufreißen sollen. Man legt sich nicht mit einer frischgebackenen Mama an. Vor allem nicht, wenn sie gerade unter unvorstellbaren Schmerzen den eigenen Sohn auf die Welt gebracht hat.Elon ruderte also öffentlich zurück und lobte seine Liebste als "mächtige Elfe", als Draufgabe gab es auch noch ein Königinnen-Emoji.Es könnte allerdings leicht sein, dass die beiden umsonst gestritten haben. Ein auf Familienrecht spezialisierter Anwalt zweifelte in der " People " an, ob Elon und Grimes ihrem Kind wirklich diesen unaussprechlichen Namen geben können. Der Staat Kalifornien würde einen solchen Namen rechtlich nicht anerkennen, warnte er.