Neuer Atemtest bescherte Wienerin ersehntes Baby

Ein neuartiges Gerät hauchte dem süßen Felix Leben ein. Das Grazer Start-up-Unternehmen entwickelte den "breathe ilo". Das Gerät misst mittels Atem die fruchtbaren Tage.

Atemtest half, schwanger zu werden

"Nach drei Monaten war ich schon schwanger."

Familienplanung steht nichts im Weg

Nach der Hochzeit wünschten sich Gabriela F. (Name geändert) und ihr Mann sehnlichst ein Kind . "Wir haben zweieinhalb Jahre wirklich versucht, schwanger zu werden, es hat einfach nicht geklappt", erzählt die 31-jährige Wienerin inDas Ehepaar hatte keinerlei gesundheitliche Probleme, doch weder durch Temperaturmessen, Ovulationstests oder mit diversen Apps wollte es klappen. Bis Gabriela auf ein Grazer Start-up setzte undprobierte. Das neuartige Gerät, das die fruchtbaren Tage in 60 Sekunden über den Atem misst, bescherte ihr das größte Glück."Ich habe bei einer Studie mitgemacht, als das Gerät noch in der Testphase war.", erzählt Gabriela freudig. Neben ihr gluckst ihr kleiner Sohn Felix wie zur Bestätigung. Das süße Baby kam im November zur Welt. Im Unterschied zu anderen Zyklus-Trackern ist "breathe ilo" angeblich kaum Schwankungen ausgesetzt, die sich etwa durch Schlafmangel oder Alkohol ergeben können.Mindestens einen Fan hat die brandneue Methode jetzt jedenfalls. "Ich war total überrascht, wie schnell es ging. Wenn die Familie weiter wachsen soll, werde ich wieder auf das Gerät setzen. Aber das hat noch Zeit", schmunzelt Gabriela.