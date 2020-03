"Bachelor" weint bittere Tränen: Bereut er alles?

Bei der Wiedersehensshow konnte Sebastian Preuss seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

"Ich habe Sponsoren verloren"

Im "Bachelor"-Finale standen nur noch zwei Damen zur Auswahl: Wioleta und Diana. Doch Sebastian Preuss wolle keine von beiden und ging lieber alleine nach Hause.Bei der Wiedersehensshow kullerten dann beim Bachelor sogar die Tränen. Aber nicht, weil der Rosenkavalier etwa seine Entscheidung bereut, sondern wegen der bösen Hasskommentare im Netz. "In erster Linie war es das Schwanen-Thema, was damals aufgekommen ist", erklärt Preuss, dem vorgeworfen wurde, einen Mann mit einem Schwan attackiert zu haben . "Ich würde einen Menschen auch verachten, der sowas macht, der Tiere quält", so der 30-Jährige.Sogar seine Mutter habe er nach Aufkommen der Gerüchte auf Instagram und Facebook blockieren müssen, damit sie nicht von anderen Nutzern beschimpft wird. Sie habe fast einen Zusammenbruch erlitten, erzählt er. Doch damit nicht genug: "Ich habe Sponsoren verloren, ich habe eine Zusammenarbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen verloren. Die Einrichtung möchte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten", gesteht Preuss in der TV-Show unter Tränen.