Schwul? Bachelor erntet Shitstorm für Aprilscherz

Beim "Bachelor"-Finale erklärte Sebastian Preuss den Ladies, dass er lieber Single bleibt. Am 1. April outete er sich als homosexuell.

"Es tut mir furchtbar leid!"

Seine Fans sind sauer

Management verteidigt Preuss

Monatelang versuchten die Kandidatinnen bei der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" das Herz von Sebastian Preuss zu erobern. Vergeblich! Denn der Rosenkavalier blieb am Ende lieber Single. Von den Zuschauern erntete er dafür harte Kritik. Bei der"Ich habe Sponsoren verloren, ich habe eine Zusammenarbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen verloren. Die Einrichtung möchte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten", heulte er.Nun meldete sich Preuss erneut auf Instagram mit einem überraschenden Geständnis. "Hey meine lieben Leute,Ich glaube es ist an der Zeit mit der Wahrheit raus zu rücken", beginnt er sein Posting. "Aus meinem besten und langjährigen Freund ist mein geliebter Schatz @chrisnecka geworden. Über die Jahre bist Du mir besonders wichtig geworden und die Zeit als Bachelor habe ich genutzt um zu erkennen ob meine Gefühle Dir gegenüber der Wahrheit entsprechen. An alle Mädls es tut mir furchtbar leid!", erklärt er weiter.Des Weiteren bittet er seine Anhänger nicht böse auf ihn zu sein. Er sei dankbar darüber, dass es endlich über mein Herz gebracht habe, seinen Fans diese Nachricht mitzuteilen. Dazu fügt er noch die Hashtags #love #gay #boyfriend #lgbt hinzu.Schon bald ist klar: Es handelt sich bei dem Posting um einen Aprilscherz. Preuss teilte den Beitrag nämlich am 1. April. Den Fans stößt das sauer auf. "Irgendwie finde ich es nicht lustig, mit sowas einen Aprilscherz zu machen.. das degradiert wieder mal die LGBTQI Community", schreibt ein Follower. In einem anderen Posting heißt es: "Ich finde, dieser Aprilscherz ist nicht sehr lustig. Viele Menschen haben gekämpft, damit sie mit der Person zusammen sein können, die sie lieben. Viele trauen sich heute noch nicht, sich zu outet."Inzwischen hat auch Preuss' Management gegenüber "watson" den Aprilscherz bestätigt: "Es ist ein Aprilscherz und wird gleich aufgelöst." Für die Kritik der Fans haben sie allerdings kein Verständnis. "Hier wird und wurde niemand beleidigt!", stellen sie klar.