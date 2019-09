Zuschauer ärgern sich über "Bachelorette"-Finale

Gleich am Anfang der Sendung verließen zwei Kandidaten die "Bachelorette"-Show. Somit war nur noch Keno im Finale.

Es war wohl das langweiligste "Bachelorette"-Finale überhaupt. ( hier der LIVE-Ticker zum Nachlesen ) Bereits in den ersten Minuten gab Tim bekannt, dass er die Show vorzeitig verlassen wird. Er glaubt, dass Gerda ihre Gefühle schon für jemand anderen reserviert hat.Die 26-Jährige ist schockiert: Sie versucht ihn nochmal umzustimmen – ohne Erfolg. Kaum ist Tim draußen, folgt die nächste Entscheidung, diesmal ist Gerda am Zug: Sie gibt Marco einen Korb. Sie meint, es habe für sie emotional nicht gepasst.Somit ist also nur noch Keno im Finale. Wer glaubt, dass Gerda ihm einfach eine Rose gibt und die Show zu Ende ist, irrt sich.Sie will ihm trotzdem ihre Mutter vorstellen und danach ein weiteres Date. Gerda erklärt, sie wolle darüber nachdenken, ob sie wirklich mit ihm zusammen sein will. Falls er nicht der Richtige sei, bleibe sie lieber allein.Gerdas Mutter ist jedenfalls der Meinung, dass der Projektingenieur gut zu ihrer Tochter passt. Gerda ist trotzdem unsicher. "Es gibt ja nur mehr einen", meint sie in der Sendung.Das Date mit Keno läuft super, auch hier wieder geknutscht. Und dann steht die Entscheidung an. Gerda verrät dem Publikum, dass sie sich dazu entschieden hat, ihm die Rose zu geben. "Ja, ich habe mich verliebt". Doch wird Keno diese Rose annehmen? Schließlich haben bei "Bachelorette" noch nie so viele Männer das Handtuch geworfen, wie in der diesjährigen Show.Bevor es soweit ist, will Gerda noch eine Rede halten. Sie ist ziemlich nervös. "Ich habe noch nie eine so lange Rede gehalten", gibt sie zu. Neben Komplimenten bekommt er auch einige uncharmante Dinge zu hören, wie zum Beispiel; "Als ich dich das erste Mal gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich am Ende hier mit dir stehe." Aber Keno findet das alles nicht so schlimm. Er nimmt Gerdas Rose dankend an sagt "JA". Ob die beiden noch zusammen sind, erfährt ihr HIER Dass im Finale nur noch Keno dabei war, fanden viele Zuschauer ärgerlich. Auf Twitter machte man sich darüber lustig.(lm)