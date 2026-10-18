i Moderner Backofen in der Küche pixabay.com Genialer Haushalt-Tipp Backpulver-Trick: Ofen wird schnell sauber Hartnäckige Verkrustungen im Backofen müssen nicht sein. Mit einem einfachen Hausmittel aus der Küche wird der Ofen wieder blitzblank. Von Technik Heute 18.10.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aggressive Backofenreiniger sind nicht immer notwendig. Viele Verschmutzungen lassen sich mit einfachen Hausmitteln zuverlässig entfernen - auch wenn der Ofen schon lange nicht mehr geputzt wurde.

Besonders bewährt hat sich dabei Backpulver. Das günstige Hausmittel kann selbst hartnäckige, eingebrannte Verschmutzungen lösen - ganz ohne Chemie.

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Laut CHIP funktioniert die Methode so: Zuerst alle Backbleche und Gitterschienen aus dem Ofen entnehmen. Dann eine Packung Backpulver (circa 16-17 Gramm) mit vier Esslöffeln Wasser verrühren.

So geht die Reinigung Schritt für Schritt

Wichtig dabei: Die Konsistenz sollte cremig bleiben und nicht zu flüssig werden. Dann ist die Anwendung am wirksamsten. Die Paste anschließend auf die verschmutzten Stellen auftragen.

Das Backpulver sollte etwa 60 Minuten einwirken. Bei starken Verschmutzungen empfiehlt es sich, das Hausmittel mehrere Stunden wirken zu lassen. Danach einfach mit einem feuchten Schwamm abwischen.

So vermeidest du Verschmutzungen

Um starke Verkrustungen von vornherein zu vermeiden, solltest du beim Backen immer Backpapier verwenden. Bei Auflaufformen darauf achten, dass sie groß und hoch genug sind.

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Frische Verschmutzungen wie Fettflecken oder ausgelaufene Flüssigkeiten am besten direkt nach der Nutzung mit einem feuchten Tuch abwischen. So können Rückstände gar nicht erst einbrennen.