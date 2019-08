Vor 17 ' Soldat (20) angeschossen: So passierte der Unfall

Der Soldat hatte die Dienstwaffe nicht richtig entladen. Bild: Kein Anbieter/iStock/Symbolbild

Ein 20-jähriger Soldat wurde am Montag in einer Kaserne in Bad Radkersburg durch einen Schuss schwer verletzt. Nun sind die ersten Ermittlungsergebnisse bekannt.