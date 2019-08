Vor 17 ' Bahnhöfe: St. Pölten liegt gut, Retz mit Aufholbedarf

Der Bahnhof in St. Pölten Bild: Kein Anbieter/Daniel Schreiner

Beim Bahnhofstest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) wurde der Wiener Hauptbahnhof am besten bewertet, auch St. Pölten erhielt gute Noten. Schlecht hingegen schnitt der Bahnhof in Retz ab.

Die überwiegende Mehrheit der Gäste ist laut VCÖ mit nö. Bahnhöfen zufrieden, Verbesserungen gibt es bei den Warteräumen. Der Wiener Hauptbahnhof wurde in der Kategorie Landeshauptstädte am besten bewertet, St. Pölten liegt hier auf Platz 4. „Vor allem die gute Erreichbarkeit mit Öffis, die Barrierefreiheit und das Gebäude insgesamt bewerteten Fahrgäste sehr gut", so VCÖ-Experte Markus Gansterer.



Schlecht schnitt Retz ab: Aufholbedarf gibt es bei den Aufenthaltsmöglichkeiten, Sanitäranlagen und beim Gebäudezustand.



Außerhalb der Landeshauptstädte in der Kategorie größerer Bahnhöfe liegt Tulln auf dem 4. Rang, St. Valentin auf Platz 9, Amstetten auf Rang 11 vor dem Flughafen Wien-Schwechat. Bei kleineren Bahnhöfen konnte sich Mistelbach Platz 10 sichern.



Insgesamt bewerten Niederösterreichs Fahrgäste ihre Abfahrtsbahnhöfe überwiegend positiv. Sieben von zehn sind mit dem Erhaltungszustand und den Bahnhofsgebäuden insgesamt sehr zufrieden bzw. zufrieden, sechs von zehn bewerten die Barrierefreiheit, Sicherheit und Sauberkeit positiv. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird von 68 Prozent positiv bewertet, von 13 Prozent der Fahrgäste negativ. Den größten Verbesserungsbedarf sehen Niederösterreichs Fahrgäste bei den Warteräumen. 19 Prozent bewerten die Wartemöglichkeit auf ihrem Bahnhof negativ.



Zwei Drittel von Niederösterreichs Fahrgästen kommen zu Fuß, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof. "Die Kombination von Gehen und öffentlichem Verkehr bzw. Fahrrad und öffentlichem Verkehr ist die klimafreundlichste Form, mobil zu sein. In Zeiten der Klimakrise sollte jeder Bahnhof nicht nur ausreichend Fahrradabstellanlagen haben, sondern auch optimal zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar sein. In diesem Bereich gibt es vielerorts noch einiges zu verbessern", betont VCÖ-Experte Gansterer.



Am VCÖ-Bahntest 2019 nahmen 10.537 Fahrgäste in den Zügen von neun Bahnunternehmen teil, davon in NÖ rund 1.500 (Außerfernbahn - DB Regio, CAT City-Airport Train, Graz Köflacher Bahn, Mariazellerbahn, Newrest Wagons-Lits, ÖBB, Raaberbahn, Salzburger Lokalbahn, WESTbahn). Befragungszeitraum war im Mai und im Juni 2019.



(wes)