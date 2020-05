Entscheidung über die Fußball-Bundesliga fällt

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) kündigt für die kommende Woche eine Entscheidung über die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga an.

"Wir sind in einem guten konstruktiven Dialog mit den Vertretern des Fußballs, aber wie bei allen Öffnungsschritten hat der Gesundheitsschutz Vorrang", sagt Minister Anschober zu einem möglichen Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga in Österreich. Wie in allen anderen Bereichen in Zeiten des Coronavirus brauche es aber "ein spezifisches Konzept für die gesicherte Öffnung".Es müsse der Schutz vor einer neuerlichen Ausbreitung des Coronavirus gesichert sein, so der Minister. "Wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle der Erkrankung vermeiden. Ob und wie eine derartige Lösung auch im Bereich der Fußball-Bundesliga und anderer Teamsportarten gelingen kann, werden die nächsten Tage entscheiden", so Anschober.Der Minister kündigt jedenfalls eine Entscheidung über den Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga für kommende Woche an. "Ich hoffe auf eine gute Lösung. Alle Öffnungsschritte werden durch konkrete Sicherungsmaßnahmen gegen eine Ausbreitung und durch eine konsequente tägliche Überprüfung der Entwicklung des Coronavirus in Österreich begleitet. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Österreich weiterhin einen guten Weg durch die Krise geht", so Anschober.Die Bundesliga könne eine nächste Öffnung bei der schrittweisen Rückkehr zur Normalität werden. Nach der Öffnung kleiner Geschäfte, der Baumärkte und der Gartencenter am 14. April wurde laut Regierung keine Erhöhung der Erkrankungszahlen verzeichnet. Daher wurde die Öffnung am 1. Mai fortgesetzt: Die Lockerungsverordnung hat die Ausgangsbeschränkungen abgelöst, durch Abstandsregeln und durch die Öffnung der Dienstleistungsbetriebe und weiterer Geschäfte. Am Freitag, 8. Mai konnten die Regeln für die Öffnung der Gastronomie am 15. Mai präsentiert werden. Mitte Mai werde es zu weiteren Öffnungsschritten kommen, die in diesen Tagen festgelegt werden, so Anschober.