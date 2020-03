Hier singen Stars die Corona-Krise (kurz) weg

"Heute" bat heimische Promis, als Balkonsänger aufzutreten – die Videos haben wir hier versammelt.

Star-Bariton Clemens Unterreiner schmettert von seinem Balkon aus ein "Wien, Wien nur du allein" in die Gasse, Leo Aberer verkleidet sich als Superman und gibt sein "Wann Geda" zum Besten. Das sind nur zwei der Promis, die auf Bitte vonals Balkonsänger auftreten und für ein paar Minuten die Corona-Krise vergessen lassen – in Italien ist das längst Volkssport.Die Stars haben derzeit Auftrittsverbot, für die-Leser spielen sie dennoch auf: Christoph Fälbl singt den "Kaisermühlenblues" ("Wenn I amal sing, ist die Kacke wirkli am Dampfen") und spricht gleich allen Mut zu: "Schaut's auf euch! Toi, toi, toi, wir schaffen das." Star-Geiger Yury Revich packt seine Geige aus und spielt auf seinem Balkon "We are the world", von Iva Schell und ihrem Töchterchen Victoria ist ein bezauberndes "Heidi" auf der Alm zu hören. Okay, Clemens Haipls "Highway to Hell" ist vielleicht kein Mutmacher, aber lustig anzuhören. Gute Unterhaltung garantiert!