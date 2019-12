Banküberfall in Leibnitz – Polizei sucht diesen Mann

Nach dem Banküberfall am Mittwoch in Leibnitz hat die Polizei ein Fahndungsbild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Die Ermittler bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Um 11.47 Uhr betrat ein lediglich mit einer Schirmkappe maskierter Mann die Bankfiliale in der Kada-Gasse in Leibnitz und marschierte zu einem Bankschalter.Weil der Bankangestellte (26) zu diesem Zeitpunkt gerade telefonierte, ging der Mann kurzfristig zu einem in der Filiale befindlichen Bankomaten.Dort zog er dann einen kleinen dunklen Revolver aus der mitgebrachten schwarzen Tasche und ging damit neuerlich zum Schalter, wo der Angestellte noch immer telefonierte.Anschließend bedrohte der Täter den Angestellten mit der Waffe und beendete dessen Telefonat, indem er für ihn auflegte. Erst in diesem Moment bemerkte der 26-Jährige die Pistole und lief sofort in den ersten Stock der Filiale.Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß in Richtung Süden, wo sich die Spur verliert. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren keine anderen Kunden in der Filiale. Drei Angestellte waren im ersten Stock, der 26-Jährige erlitt einen SchockEine sofort eingeleitete Alarmfahndung samt Polizeihubschrauber verlief vorerst ohne Erfolg. Am 4. Dezember veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters.Der Verdächtige ist etwa 35 bis 45 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß und hat eine dicke bzw. korpulente Statur und vermutlich kurze Haare.Er war mit einer womöglich umgedreht getragenen hellen Jacke mit dunkelblauen, rechteckigen Einsätzen (erstrecken sich vom Rücken über die Schulter bis zum Bauchbereich), dunkler Kapuze, dunkler Schirmkappe, dunkler Hose und Schuhen bekleidet.Zudem trug der Verdächtige eine schwarze bzw. dunkle Tasche (evtl. Umhänge- oder Laptoptasche) und hatte einen Revolver bei sich.Sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Identität des Mannes werden an das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60-3333 erbeten.