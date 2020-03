Aus für Barilla auch bei Rewe in Österreich?

Wie am Montag bekannt wurde, hat der Rewe-Konzern in Deutschland die Produkte von Barilla aus dem Sortiment genommen. So sieht es derzeit am österreichischen Markt aus.

Preiserhöhung im November mitgeteilt

"Derzeit alle Produkte im Sortiment verfügbar"

Der Rewe-Konzern in Deutschland und der italienische Nudelhersteller Barilla liegen derzeit im Clinch. Grund dafür sind Preisverhandlungen, bei denen sich beide nicht einig wurden, "Heute" berichtete. Der Konzern gibt an, dass man sich mit Barilla nicht auf einen angemessenen Einkaufspreis verständigen konnte. "Daher verzichten wir auch in Ihrem Interesse an stabilen Preisen vorübergehend auf eine Belieferung mit dem Artikel", heißt es in einer Stellungnahme.Der italienische Nudelhersteller erklärte, dass die Preiserhöhung Rewe schon im November mitgeteilt worden und nichts mit der aktuellen Coronavirus-Situation zu tun habe.In den vergangenen Monaten gab es immer wieder heftige Auseinandersetzungen zwischen Handelsketten und bekannten Markenherstellern um Preis- und Lieferkonditionen.Doch wie sieht die Situation am österreichischen Markt aus. Wie Fotos von Leserreportern zeigen, sind die Barilla-Regale beim Merkur in Klosterneuburg fast leer.Wie Rewe-Pressesprecher Paul Pöttschacher gegenüberbestätigte ist der österreichische Markt derzeit nicht betroffen. "Wir sind aufgrund der Preiserhöhung in Gesprächen mit Barilla, aber derzeit sind alle Produkte im Sortiment verfügbar."Für Österreich gelten wiederum eigene Verträge. "Wie sich die Situation entwickelt, könne man derzeit aber nicht sagen", so Pöttschacher.Angesprochen auf das leere Regal beim Merkur in Klosterneuburg Coronavirus könnte möglicherweise die Angst vor dem Coronavirus stecken. Wobei laut dem Rewe-Pressesprecher aber keine Hamsterkäufe zu beobachten sind: "Wir haben zwar eine erhöhte Nachfrage für vereinzelte Marken, aber diese sind punktuell. Es gibt keine Lieferengpässe."