13.12.2019 5:31 Bäume umgehackt: Bezirk pflanzte nun nach

Lichtenegger pflanzt selbst eine Ulme ein. Bild: BV Leopoldstadt

Am 1. Oktober wurden in der Blumauergasse (Leopoldstadt) Wanderbäume als Platzhalter aufgestellt. Noch in der Nacht wurden sie umgehackt. Nun wurde eingepflanzt.