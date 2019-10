Wanderbäume schon am 1. Tag von Vandalen gefällt

Keine 24 Stunden nachdem die zehn sogenannten Wanderbäume in der Leopoldstadt installiert und mit einer kleinen Feier begrüßt worden waren, wurden diese Opfer von Vandalen.

Eigentlich hätten die Bäumchen noch bis Ende Oktober in der Blumauergasse bleiben sollen, doch in der Nacht auf Mittwoch wurden sieben von ihnen durch Unbekannte umgehackt, wie die Grüne Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger via Facebook mitteilt.Sie sei "absolut fassungslos und entsetzt" über den Vandalenakt, so Lichtenegger. "Wie kann man nur sowas machen? Ich bin so unglaublich enttäuscht und zornig über diese Tat." Anzeige sei bereits erstattet worden. Der Schaden beläuft sich laut Landespolizeidirektion Wien auf rund 2.800 Euro.Die in große Container gepflanzten Wanderbäume touren seit dem Frühjahr durch die Stadt und bleiben für je rund einen Monat vor Ort. Neben jungen Birken sind auch Feldahorne und Mährische Ebereschen darunter.Wenn der Baumhasser der Blumauergasse gelaubt hat, die Bäumchen so schnell wieder loszuwerden, hat er aber Pech gehabt. Laut Lichtenegger sollen die Container mit den Überresten bis zum Ende der Aktion stehen bleiben. Ein Hinweisschild soll erklären, was es mit den Baumstümpfen auf sich hat.Und: Schon in den nächsten Monaten sollen die mobilen Bäumchen in der Blumauergasse durch fix eingepflanzte Bäume ersetzt werden. Ob auch diese wieder einer Axt zum Opfer fallen?